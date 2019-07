Solidarité : une garde-robe mobile

Pendant que certains sont en vacances, d'autres cherchent en ce moment du travail. Et lors d'un entretien d'embauche, l'apparence a également son importance. Alors, pour aider les jeunes, souvent défavorisés, à soigner leur image pour un recrutement, une camionnette sillonne certains quartiers. Des bénévoles vont leur offrir des tenues appropriées et les conseiller pour leur futur entretien d'embauche.



