Soliself : c'est bon, c'est pas cher et c'est convivial !

Avec un revenu inférieur à 1 200 € par mois, le tarif des restaurations deviennent inaccessibles pour les retraités, les travailleurs et les étudiants. C'est dans cette optique que Soliself a mis sur pied le projet de cantine pour les moins aisés. Repas complet à cinq euros, convivialité et solidarité sont donc au rendez-vous. Si aujourd'hui l'association tourne encore avec une dizaine de bénévoles, elle espère dans un futur proche embaucher des vrais salariés.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.