Sommet du G7 à Biarritz : les opposants se mobilisent

En marge du sommet du G7 à Biarritz, des milliers de policiers ont été déployés pour empêcher tout débordement. Le 23 août 2019, des heurts avaient en effet éclaté entre opposants au G7 et les forces de l'ordre non loin de la ville. Ce 24 août 2019, les manifestants se sont donnés rendez-vous à Hendaye pour une marche de quatre kilomètres. Dans les rangs, les messages à caractères politiques se succèdent.



