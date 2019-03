SONDAGE - Le soutien des Français aux Gilets jaunes s'érode à nouveau

Dans le détail, ce sont surtout les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Marine Le Pen (RN) qui figurent parmi les soutiens, ils sont respectivement 74% et 75% à adhérer au mouvement des Gilets jaunes. 52% des électeurs de Benoît Hamon le soutiennent également. Plus à droite sur l'échiquier politique, ce soutien s'efface peu à peu : ils ne sont plus que 27% parmi les électeurs d'Emmanuel Macron à être favorables aux Gilets jaunes et seulement 22% parmi les électeurs de François Fillon.