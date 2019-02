Un sondage dévoile l'ampleur du cyberharcèlement chez les jeunes

Selon cette étude, un jeune Français majeur sur cinq (22%) dit avoir été victime de cyberharcèlement. Un chiffre qui grimpe même à 27% (soit plus d’un quart des personnes interrogées) pour les 18-24 ans. "Alors que l’exposition aux discours de haine et aux attaques personnelles semble de plus en plus consubstantielle aux réseaux sociaux, se profile aujourd’hui le risque d’assister à l’éclosion d’une génération où ces comportements seront intériorisés et considérés comme banals", en conclut Jean-Philippe Dubrulle, chef de groupe au pôle Opinion de l'Ifop, cité par franceinfo.