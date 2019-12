Réforme des retraites : près d'1 Français sur 2 se prononce contre l'âge pivot à 64 ans

C’était une "ligne rouge" pour la CFDT et l’Unsa, les deux syndicats les plus ouverts à un changement du système des retraites Elle semble l’être aussi pour les Français. Si ces derniers semblent ainsi plutôt bien accueillir les annonces de l’exécutif, ils restent sceptiques quand à la mise en place d'un âge pivot. Interrogés à la suite du discours d’Edouard Philippe, ils se montrent ainsi moins critiques à l’égard du projet (-7%), tout en restant majoritairement (63%) "inquiets" par la création de ce "régime universel".

Car sur les huit principales annonces, cinq d’entre elles sont accueillies favorablement par au moins un Français sur deux. La prise en compte du compte pénibilité et la garantie de retraite d’au moins 1.000 euros par mois rencontrent par exemple un franc succès auprès des interrogés. Par contre, la question d’un âge pivot reste clairement un point de tension. La moitié (47%) des Français sont, quelques heures après l’annonce, critiques à l’égard de cet équilibre à 64 ans. Seuls 34% pensent qu’il s’agit "plutôt d'une bonne chose". Interrogé sur le sujet ce matin, Bruno Le Maire a donc d'ores et déjà fait preuve de flexibilité sur le sujet, ouvrant sur France 2 la porte à la discussion et aux négociations avec les syndicats sur le sujet.