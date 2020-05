Stages de fin d'année annulés : ces étudiants écoeurés d'être les "promotions coronavirus"

"J’ai fait six ans d’études, pour finir par trouver le stage de mes rêves, dans la ville de mes rêves, j’allais être diplômée dans l’été et peut-être embauchée dans la foulée. Et la pandémie a tout bousillé", se désole notamment Louise*. Cette étudiante en école de commerce parisienne s’était battue, pour trouver ce poste d’assistante de production de défilés de mode, à New York. Son stage, débuté en janvier, elle en a "profité deux mois à peine, sur les six initialement prévus" avant d’être obligée de rentrer en France. "On a d’abord été mis en confinement, donc en télétravail", puis il a fallu se rendre à l’évidence : "tous nos événements étaient annulés ou repoussés, on n'avait plus de travail, les licenciements ont commencé, j’ai tout perdu", raconte Louise. La même déception est palpable dans le récit de Marine, étudiante en gestion de projets culturels à l'université de Toulon, qui préparait son stage depuis novembre dernier. "Je devais être chargée de communication dans un théâtre au Quebec, je n’attendais que ça ! C’était un projet de longue haleine, qui a nécessité des mois de préparation", précise-t-elle. "Lorsque j’ai appris la fermeture des frontières, j'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds". D'ici la reprise des vols internationaux, son autorisation d’accès au territoire canadien sera expirée.

Marine, confinée dans le sud de la France, a pu rebondir en trouvant un stage en télétravail, dans une entreprise de la région où elle avait déjà travaillé. "Cela m’a enlevé un poids, mais je ressens, comme beaucoup je pense, énormément d'amertume car mon projet m'a filé entre les doigts". Comme Romane, qui devait s’envoler pour Barcelone. Elle y avait décroché un stage de trois mois dans un laboratoire universitaire, après une deuxième année réussie dans son DUT chimie, à Orléans. "J’ai perdu 700 euros et l’opportunité d’avoir une expérience professionnelle, essentielle dans mon cursus", regrette-t-elle. "D'autant plus que je postule actuellement pour des écoles, pour ma poursuite d’études, et que cela jouera dans mon dossier. Je suis terriblement angoissée sur mon avenir en tant qu’étudiante", confie-t-elle. Son école lui a proposé d’effectuer un travail bibliographique pour clore son semestre et commencer à temps sa rentrée prochaine. "Mais c’est bien moins intéressant, et on en fait assez dans l’année, alors je continue de chercher un stage".

Morgane*, de son côté, n’a pas le choix. Etudiante en deuxième année de Techniques de commercialisation, son stage devait être "un atout majeur" pour l’obtention de son diplôme. Le secteur du commerce étant bouleversé par la crise sanitaire, il faudra faire sans. "Sauf que l’oral de compte-rendu du stage a le plus gros coefficient de notre moyenne, donc il nous faut absolument cette note pour valider le diplôme. Quitte à passer une épreuve qui n’a aucun rapport", explique-t-elle, peu convaincue. "Notre IUT estime qu’une expérience professionnelle de deux mois équivaut à une soutenance de 30 minutes à distance sur l’ensemble de nos matières". Morgane et ses camarades de promo s’inquiètent de ce trou dans leur CV : la plupart cherchait une alternance pour l’année prochaine. "Mais comment faire le poids face à une demande toujours plus accrue quand on n'a aucune expérience professionnelle ?", questionne l’étudiante.