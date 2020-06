Stains : polémique autour d'une fresque représentant Adama Traoré et George Floyd

La grogne des policier n'a pas tardé à se faire entendre. Le 19 juin dernier, une fresque réalisée par un collectif d'artistes locaux et représentant les visages d'Adama Traoré et de George Floyd a été inaugurée à Stains, en Seine-Saine-Denis, en présence du maire PCF Azzédine Taïbi. Trois jours après, les policiers appelaient déjà à un rassemblement devant l'oeuvre ce lundi 22 juin.

En plus des visages des deux hommes, la peinture murale porte aussi le message "Contre le racisme et les violences policières" qui a suscité la colère du syndicat Alliance police 93. Ce dernier a appelé à manifester devant la peinture ce lundi. Il s'agit d'une "ultime provocation par un élu de la République qui stigmatise les policiers", a dénoncé le syndicat Alliance 93 sur les réseaux sociaux, appelant à une "mobilisation" devant la fresque et demandant à ce que "que la phrase soit repeinte".

Cet appel des policiers a entraîné dans la foulée une réponse de la part du comité "La vérité pour Adama", qui a également appelé à se rendre sur les lieux. "Le syndicat de police Alliance appelle à une action ce lundi 22 juin à Stains. A repeindre la fresque qui représente le visage de mon frère Adama Traoré et de George Floyd. C'est un geste infâme et injurieux qui représente bien la justice française. Effacer mon frère, recouvrir son visage, c'est nier son existence et celle de tous les autres morts entre les mains des forces de l'ordre. Effacer le visage de mon frère, le sourire de mon frère, c'est piétiner sa mémoire, offenser ma famille, faire disparaître son nom (...) C'est bafouer le droit et la justice, c'est revendiquer l'impunité policière. (...) C'est profaner nos morts. C'est insulter nos morts ", s'est insurgée dimanche Assa Traoré dans une vidéo en ligne.