Steaks hachés frauduleux distribués aux démunis : que sait-on sur cette "tromperie" ?

Les associations ont donné l'alerte au mois de mars : le goût, la couleur et la texture des steaks les ont interpellés. Et pour cause : ils ne contiennent pas de viande. Mais seulement des excès de gras, de la peau de mauvaise qualité, mais surtout de l'amidon et du soja. Une composition douteuse qui, toutefois , ne représentent pas un risque pour la santé de ceux qui les ont consommés. Les analyses diligentées et ont permis d’écarter tout risque sanitaire concernant ces steaks hachés.