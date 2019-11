Stèle du Maréchal Juin dégradée : les Gilets jaunes entre condamnation, aigreur et complotisme

Le préfet de police de Paris a dénoncé un rassemblement de personnes "qui ne défendaient pas une cause, mais procédaient à des destructions". Ce samedi 16 novembre, à Paris, des petits groupes de manifestants se sont adonnés à des dégradations, dont celle du monument en hommage au Maréchal Juin, provoquant de vives critiques à leur encontre. Mais quand est-il des principaux concernés, à savoir les Gilets jaunes, qui fêtaient ce week-end leur année d’existence ?

Mais plus globalement, à la lecture des commentaires en ligne sur cet épisode, nombreux sont ceux qui s’indignent de ce qu’ils perçoivent comme un "deux poids deux mesures". "L'œil d’un Français est moins important que le monument d'un Maréchal"¸ peut-on lire en légende d’une vidéo montrant un manifestant recevoir un projectile au visage. En témoigne le "Zineb, Adama, Remi", en référence à des personnes décédées lors d’intervention de forces de l’ordre, tagué sur le monument.

La question de la médiatisation de telles dégradations est massivement partagée. Mais elle n’est pas la seule. Certains se demandent plutôt comment "un type avec un pied-de-biche" a pu se rendre dans le cortège quand "tout Paris" a été contrôlé. Et de s’interroger sur les forces de l’ordre, qui, selon eux, agissent souvent très rapidement et sont "mobiles" lorsqu’il s’agit des pacifistes et laisseraient faire les casses. "Ils les ont en face d’eux alors pourquoi ne pas les arrêter ? Ils laissent faire [pour] annuler la manifestation", lit-on dans un commentaire. Qui ajoute : "C’est une tactique pour nous monter l’un contre l’autre."