Stop ou encore samedi prochain ? Divisés, les Gilets jaunes se cherchent une stratégie

Entre ceux qui veulent changer de lieu de manifestation et ceux qui demandent plus d’agressivité, l'heure est donc à la division. Surtout que certains n'ont plus la force de trouver une autre méthode. Sans porte-parole ni représentants, ils envisagent déjà d'abandonner. "Soit on arrête, soit on trouve une autre stratégie", menace ainsi une Gilet jaune.





Pour calmer les désaccords, Éric Drouet a donc créé un sondage dans lequel chacun peut proposer un nouveau lieu de mobilisation. Problème : il y a d'ores et déjà une centaine d'options différentes allant du siège d'une grande chaîne de télévision au marché de Rungis en passant par la fameuse option "on arrête le pacifisme".





Alors, en attendant que le mouvement cherche à se structurer pour une énième fois, la démobilisation suit son cours. La publication de cette figure médiatique atteignait à peine dimanche soir les 400 partages alors que sa page comptabilise plus de 260.000 membres.