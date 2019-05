Sucre : une filière en morceaux

C'est une manifestation très inhabituelle. Deux cents producteurs de betteraves se sont rassemblés, ce mardi 7 mai 2019, sous les fenêtres de l'ambassade d'Allemagne à Paris. Pour cause, ils sont salariés d'un groupe sucrier allemand qui prévoit de fermer deux de ses usines en France. Plus de 130 emplois sont menacés et tout le secteur est en crise. Comment en est-on arrivé là alors que notre consommation quotidienne en sucre n'a pas baissé ?



