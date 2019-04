Suicide dans les rangs des forces de l'ordre : des chiffres alarmants

"Toutes les démarches et les annonces sont bonnes à prendre, au moins on sait que l'administration est au fait des suicides. On demande qu'on s'attaque aux conditions de travail (...) On fait le lien avec ce qui se passe depuis quatre ans en France. On a une accumulation : le G7, les attentats, les manifestations contre la loi El Khomri... il y a une fatigue physique, il y a un épuisement moral, des collègues craquent et passent à l'acte", a réagi Denis Jacob, du syndicat Alternative-Police Nationale auprès de LCI.