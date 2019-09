Suicides dans la police : "Endiguer ce fléau ne consiste pas seulement à repérer les agents fragilisés"

"Être fort c'est aussi demander de l'aide" : le ministère de l’Intérieur a dévoilé ce lundi les contours d’une vaste campagne de communication. L’enjeu est crucial : freiner la vague de suicides qui, depuis plusieurs mois, sévit dans les rangs policiers. Depuis le 1er janvier, 48 agents de la police nationale et 12 gendarmes ont mis fin à leurs jours. Essentiellement des hommes, mais aussi des femmes, explique à LCI Frédéric Galéa. Selon le délégué national à la qualité de vie et de travail pour le syndicat Alliance, seul un "plan massif" permettrait d'inverser d'endiguer ce phénomène.





"Depuis 2017, les agents les plus concernés sont ceux ayant plus de 35 ans. Ce sont majoritairement des hommes (95%), même si on observe d’avantage de femmes cette année (5 depuis janvier)", constate Frédéric Galéa. Le syndicaliste constate qu'au sein des 35 ans et plus, les hommes ayant entre 35 et 44 ans représentent environ 50% des cas. Si des policiers mettent fin à leurs jours aux quatre coins de la France, Alliance a relevé qu'une vingtaine de suicides ont eu lieu en Ile-De France depuis le début de l'année. Notamment car une grande partie de l'effectif national (environ 40%) s'y trouve. Le dernier passage à l'acte illustre ces données : un policier de 31 ans, qui s'est donné la mort le 1er septembre en Seine-et-Marne. L'homme, en poste au sein du Service territorial de nuit (STN), a utilisé son arme de service.