"Suicidez-vous" : "C’était un concentré de haine", témoigne un policier présent place de la République

Ce samedi 20 avril, Quentin comptait une nouvelle fois parmi les membres des forces de l’ordre mobilisées pour encadrer les manifestations de gilets jaunes dans la capitale. Au sein d'une BRAV (Brigade de répression des actions violentes), sa mission, sur la place de la République, était de faire cesser tout trouble et de procéder aux interpellations. Ce samedi-là, ce délégué syndical Alliance Police nationale décrit une ambiance globale "un peu différente des autres samedis". "Quand on a vu arriver la manifestation à République, on a vu que le côté revendicatif était moins présent que lors d’autres samedis, on a eu l’impression d’être plus sur un concentré de personnes venues pour en découdre avec les forces de l’ordre". "On s’attendait aussi à avoir beaucoup plus de black-blocs, poursuit-il, mais là, c’était plutôt des sympathisants BB, il y avait pas mal d’anarchistes aussi".





Quentin revient sur ce moment où un groupe de plusieurs dizaines d’individus c’est mis à entonner " Policiers, suicidez-vous" puis "Un policier suicidé est un policier à moitié pardonné". "Il ne se passait plus grand-chose à ce moment-là, il n’y avait plus de casse de boutiques ou de mobilier urbain dégradé. Avec mes collègues de la BRAV, on était en train de traverser la place pour se rendre derrière un cordon de CRS quand un groupe, qui mêlait GJ et gens à tendance un peu anarchiste, s’est mis à chanter. Nous, on ne s’est pas rendu compte tout de suite de ce qu’ils disaient. On était dans notre bulle, on faisait attention aux projectiles, on faisait du repérage des casseurs…. C’est seulement une fois passé le cordon de CRS qu’on a vraiment compris… "