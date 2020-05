Suppression d'un jour férié, moins de RTT dans la fonction publique : les propositions choc de l'Institut Montaigne

"C'est un contexte où il est politiquement difficile de dire ce genre de choses puisqu'on va assister à l'explosion du chômage et c'est vrai que ça parait bizarre de demander à travailler plus pour ceux qui ont déjà un emploi", concède-t-il, avant de préciser : "Mais en fait, ce qu'il va se passer, c'est que le chômage va augmenter à un moment où il va y avoir une reprise économique et cette reprise doit être la plus intensive possible."

"L'idée générale, c'est augmenter la durée de travail dans l'économie aussi bien dans le secteur public que privé, pour des raisons d'équité aussi car il ne faut pas toujours charger la barque du secteur privé", a expliqué ce mercredi matin sur LCI , Bertrand Martinot, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et auteur de cette note.

Dans le détail, l'Institut Montaigne propose de supprimer, à titre provisoire, une dizaines de RTT pour les cadres de la fonction publique sans compensation salariale obligatoire. Côté CGT, on estime que ces mesures sont de la poudre aux yeux pour faire passer des idées libérales qui ne datent pas de l'épidémie. "On connait très bien comment ça se passe, on propose une 'dégueulasserie' , c'est du provisoire qui dure longtemps et le provisoire se transforme en pérenne", dénonce Benjamin Amar, porte-parole de l'organisation syndicale.

Autant de mesures, qui ne font pas l'unanimité auprès des Français. "C'est pas aux salariés de payer les pots cassés, je ne pense pas", estime l'un deux au micro de LCI, quand un autre n'y semble pas opposé "sur la base de volontariat et avec une compensation salariale". Certains encore, parce qu'ils n'ont "pas d'enfants" et parce qu'ils ont "une situation qui peut peut-être le permet", sont déjà prêts à "sacrifier une semaine de congés payés ou RTT". Et de conclure : "Ca ne me choquerait pas dans l'absolu".

A noter que, dans un premier temps, le gouvernement n'a pas réagi à cette note.