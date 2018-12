Sur Facebook, les Gilets jaunes entre colère et détermination au lendemain des manifestations

Une interrogation qui sonne comme un air de résignation… mais de très court terme. Pour redonner de la force dans les rangs, une publication du "messager"suffit. "Vous savez ce que j'ai vu aujourd'hui ? Un 4ème samedi de suite et toujours voir plus de force chez chacun d'entre vous !" publie ainsi le médiatique Eric Drouet. Alors, chez les Gilets jaunes, on tente de reprendre ce message d’espoir.





Et, comme au théâtre, on réclame un cinquième acte. Ce dimanche matin, sur Facebook, on veut "changer de stratégie" pour continuer la mobilisation en évitant de "se faire encercler". Les propositions fusent, aidées par une volonté désormais commune : celle de demander un Référendum d’initiative citoyenne (RIC). Fly Driver, l'un des autres communicants du groupe, a d'ailleurs changé la photo de son groupe, qui réunit plus de 130.000 membres, en mettant le RIC à la Une. Alors désormais, sur un sondage qui questionne l’organisation d’un cinquième acte, 4.000 personnes sont pour contre seulement 30 contre.