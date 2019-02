"Syndrome de Stockholm" : imbroglio chez les Gilets jaunes après l’invitation de Joachim Son-Forget à Eric Drouet

Le sondage est désormais introuvable sur le groupe "La France en colère !!!". Comme annoncé dans son direct, le Gilet jaune veut "refaire le truc différemment" et réduire les critiques afin d’aboutir à un sondage dans lequel "plus de 90% ou 80% d’avis sont favorables". Une initiative qui se fera en deux temps, précise le porte-voix. Ce lundi matin apparaît donc un questionnaire proposant une "charte". Celle-ci attestera que la personne signataire est pour l’instauration du RIC et une VIe République. Elle devra être ratifiée par toutes les personnes prêtes à "aider" le mouvement, qui devront par ailleurs prendre "l’engagement moral de ne pas se présenter aux premières élections découlant de l’instauration d’une VIe République". Éric Drouet annonce qu’une fois cette idée acceptée, "le choix de ces personnalités se fera ensemble et dans un second temps."





Pour le moment, le sondage récolte le succès espéré par l'organisateur du premier "acte". À midi, lundi 4 février, 95% des membres de "La France en colère" votait en faveur de cette nouvelle proposition.