Tâches ménagères : et si on les rémunérait ?

Un Argentin a été contraint par la justice de verser 157 000 euros à son ex-épouse. Pour cause, il a été condamné à l'indemniser pour les milliers d'heures de tâches ménagères accomplies pendant leurs 27 années de mariage. Mais sommes-nous irréprochables en matière d'égalité homme-femme ?



