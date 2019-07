Tati ferme tous ses magasins en France, sauf celui de Barbès

Il y a deux ans, le tribunal de Bobigny désignait le fondateur de Gifi comme repreneur de la célèbre enseigne. Objectif : lui éviter une mort prématurée et sauver 1428 emplois des 1700 menacés à l’époque. Mais cela n’a pas suffi, Tati, qui fut pionnier à sa création en 1948 dans les vêtements à prix discount, se retrouve aujourd’hui victime de la concurrence. Fondée par Jules Ouaki, la marque Tati a popularisé le motif vichy, fait du cabas de courses une véritable tradition et adopté les slogans devenus cultes pour certains, "la rue est à nous" et "les plus bas prix".