Taxe d'habitation : certains foyers voient la facture s'alourdir

Alors que la baisse de la taxe d'habitation est au centre de l'actualité, certains contribuables ont eu la mauvaise surprise de la voir augmenter. Plusieurs cas de figure en sont à l'origine : soit ils ont changé de revenu fiscal ou de situation familiale, soit ils font partie des 20% les plus aisés. Sinon, la responsabilité revient aux collectivités locales puisque pour celles-ci, la suppression de cette taxe équivaut à celle d'une recette importante. Certaines cherchent donc à compenser cette perte en haussant les taux. Notons que les taxes les plus élevées sont à Lille, Marseille et Nîmes.