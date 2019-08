Taxe sur le géant Amazon : quelles conséquences pour l'Hexagone ?

Désormais, les frais de vente sur Amazon augmentent de 3 %. En réponse à la nouvelle taxe française sur son chiffre d'affaires, le géant américain a décidé de faire payer les vendeurs de l'Hexagone. Pour une vente de 100 euros, ce sera 45 centimes de prélèvements en plus. Cette hausse entrera en vigueur le 1er octobre prochain.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.