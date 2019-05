Taxis, auto-écoles et ambulances manifestent : ralentissements en cours, jusqu'à 430 km de bouchons en Ile-de-France

ESCARGOTS - Des syndicats de taxis, d'auto-écoles et d'ambulanciers ont manifesté ce lundi matin contre la loi mobilités et la réforme du permis de conduire. Des opérations escargot et des ralentissements ont eu lieu en région parisienne et autour de plusieurs villes en régions. En Ile-de-France, on a comptabilisé jusqu'à 430 km de bouchons.