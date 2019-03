Téléthon : bonne surprise pour la collecte de dons

L'édition 2018 de Téléthon s'annonçait difficile à cause de la crise des gilets jaunes et des manifestations. A la fin des 30 heures d'émission, les promesses de dons étaient de 69 000 000 d'euros. Toutefois, la collecte a finalement atteint les 85 844 117 euros. C'est une surprise! Face à cela, les stars se sont mobilisées et ont même tourné un clip de remerciement.



Ce mardi 26 mars 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", est revenu sur les dons récoltés à l'occasion du Téléthon.