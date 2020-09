Télétravail : le secteur du mobilier de bureau a le vent en poupe

Pour de nombreux Français, le confinement décrété en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus a fait de leur domicile leur lieu de travail. Et si les mois ont passé, certains n'ont toujours pas pu retourner travailler sur site. Alors la question de l'équipement a fini par se poser pour nombre d'entre eux. Une chaise de bureau confortable, un clavier, un écran... il a fallu mettre la main au portefeuille et investir, pour le plus grand bonheur des professionnels du secteur des mobiliers et matériels de bureau qui ont vu leurs ventes augmenter.

Un matériel que l'employeur doit financer. En effet, dans la mesure où le salarié met à disposition de l'employeur une partie de son espace privé, il est prévu qu'il soit indemnisé.