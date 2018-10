Témoignage du fils de Michel Fourniret

Âgé de 30 ans, le fils de Michel Fourniret revient, dans un livre, sur son histoire, ou plutôt son fardeau familial. De son passé, il ne lui reste plus que les souvenirs d'un père colérique et les photos d'une enfance d'apparence normale. Alors, comment vivre lorsqu'on porte le nom d'un tueur en série, condamné pour le meurtre de huit femmes ?



