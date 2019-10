TGV Atlantique : la direction de la SNCF s’organise face à la grève

Le trafic va rester fortement perturbé mercredi 30 octobre avec trois trains sur dix sur le réseau Atlantique. Cependant, la SNCF sortira les grands moyens à partir de jeudi et 80% des trains devraient pouvoir rouler. Les grévistes n'ont pourtant pas levé le pied. Alors, comment l'entreprise ferroviaire compte-t-elle s'y prendre ?



