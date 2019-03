Toujours autant de femmes tuées par leur conjoint : pourquoi les chiffres stagnent-ils ?

Sur les 151 homicides au sein du couple, les femmes ont représenté 86% des victimes en 2017. Tandis que 16 hommes sont morts sous les coups de leur conjointe. "En sachant que dans 69% des cas, soit plus de deux tiers, les femmes étaient victimes de violences de la part de leur partenaire et sont passées à l’acte pour sauver leur vie", précise Françoise Briès. Comment expliquer que les femmes soient majoritairement les victimes des violences conjugales ? Pour la membre du Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes : "Il faut aussi regarder les choses de manière sociétale. Il faut comprendre que ces violences s’inscrivent dans un contexte d’inégalités et de stéréotypes sexistes présents dans la société, qui reste très machiste. Certains hommes pensent encore que leur femme leur appartient".





Au sein des actions menées avec la FNSF et des chiffres qui en découlent, "on voit bien qu’il y a un énorme différentiel entre les femmes victimes et les hommes auteurs de violences au niveau des ressources économiques", décrit Madame Briès. "Et c’est très parlant, parce que pour pouvoir s’éloigner de son conjoint violent, il faut un emploi, un logement, il faut pouvoir être autonome économiquement. L’inégalité des revenus entre les hommes et les femmes renforce donc les cercles de violences conjugales."





"C'est un problème majeur pour notre société qu'il faut que l'on prévienne très tôt", conclut-elle. Pour lutter contre ces comportements liés aux stéréotypes sexistes, "il faut faire de la prévention auprès des jeunes, travailler avec la publicité, les livres scolaires, les enseignants, tous ces éléments qui construisent finalement des conceptions inégalitaires entre les hommes et les femmes. Pour lutter contre les violences conjugales il n'y a pas que le côté technique d'assistance, il faut œuvrer pour la déconstruction du patriarcat et construire des bases plus égalitaires."