Toulouse : les militants écologistes qui bloquaient l'entrepôt d'Amazon délogés par un groupe de salariés

Ce mercredi, dès 08h30, une vingtaine d'employés ont foncé sur le barrage, exigeant sa levée et accusant les manifestants de les traiter "comme des chiens", de menacer leur emploi et de leur imposer une surcharge de travail. "On est plein de jeunes des quartiers, Amazon au moins ils nous font bosser", a crié l'un d'eux. Les employés ont donc, sous les yeux des policiers, dégagé les pneus et délogé les militants qui s'y cramponnaient.