Tourisme en baisse : la faute aux gilets jaunes ?

Le tourisme est un secteur qui battait des records dans notre pays. Désormais, pour le plus grand malheur des professionnels, sa reprise a été freinée. Selon certains d'entre eux, c'est la faute aux "gilets jaunes". Les images du pays en feu et bloqué, vues par les touristes dans le monde entier, ont fait renoncer les étrangers à venir. Les manques à gagner sont importants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.