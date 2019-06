Tout comprendre au mouvement de grève illimitée qui secoue les services d'urgences

Au départ, il y a "l'agression de trop" à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, la dénonciation du manque de sécurité dans les locaux, le manque de considération et de reconnaissance salariale et, en filigrane, des conditions de travail jugées "insupportables". A l'arrivée, près de 65 services d'urgences sont en grève sur le territoire français et les revendications sont sensiblement les mêmes. Les soignants demandent une revalorisation salariale de 300 euros, la création d'un statut spécifique de travailleur aux urgences, davantage de sécurité dans les locaux et des effectifs plus nombreux pour encaisser la hausse de fréquentation de leurs services.





A Lons-le-Saunier (Jura), "le personnel est à bout de souffle. Ils ont les yeux rouges et sont à deux doigts de craquer de nouveau. Ils tiennent à peine debout". A l'hôpital Saint-Antoine à Paris, les soignants sont "fatigués moralement" et ont "peur du drame". A Voiron, les personnels sont "en souffrance toute l’année". A Saint-Malo, on estime "avoir la vie des gens entre nos mains. Et si on est dans la rue, c'est parce qu'on n'en peut plus de travailler comme ça". Plusieurs établissements s'étaient mis en grève au cours de l'année passée, mais jamais un mouvement n'avait fédéré autant de services. Preuve d'un malaise très ancré chez les blouses blanches.





Partout en France, les soignants dénoncent des personnels en sous-effectif et épuisés, la fermeture de lits, des patients non pris en charge durant des heures... Pour eux, la pénurie de lits et de soignants est structurelle et directement liée aux réductions budgétaires drastiques demandées par les précédents gouvernements. Alors ils demandent "la titularisation des contractuels", "une revalorisation salariale de 300 euros pour les spécificités du travail aux urgences" et notamment l'assurance de la sécurité des personnels pour les protéger contre les agressions.