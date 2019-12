Trafic aérien : Air France, Transavia, EasyJet... vers un retour à la normale ce week-end

Un retour à la normale dans le ciel français. Air France, Transavia et EasyJet ont annoncé vendredi 6 décembre ne pas prévoir d'annulations de vols samedi, après deux jours marqués par le mouvement de grève contre la réforme des retraites en France. La Direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait fait savoir un peu plus tôt que "compte tenu des prévisions de trafic établies en coordination avec les compagnies aériennes pour la journée du samedi 7 décembre et des dispositions du service minimum dans la navigation aérienne", elle ne demandait pas aux compagnies aériennes de réduire leur programme de vols, contrairement à ses recommandations pour jeudi et vendredi, avec près de 20% des vols annulés au départ et à l'arrivée.

"Air France prévoit d'assurer la totalité de son programme de vols samedi", a déclaré un porte-parole, contacté par l'AFP. La compagnie n'a pas communiqué jeudi son taux de grévistes alors que plusieurs syndicats, particulièrement implantés auprès du personnel au sol, appelaient à participer au mouvement de grève interprofessionnel. Transavia France a fait savoir à l'AFP que son programme de vols de samedi était lui aussi "maintenu" tandis que sa concurrente britannique EasyJet a indiqué prévoir "d'opérer l’ensemble de (son) programme de vol de demain". Leur concurrente irlandaise Ryanair s'est en revanche déclarée "contrainte d'annuler un certain nombre de vols" samedi "en raison de la grève nationale en France".