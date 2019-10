SNCF : le trafic régional très perturbé à la suite d'un mouvement social inopiné

DROIT DE RETRAIT - La CGT Cheminots a appelé à un mouvement social inopiné ce vendredi 18 octobre dans plusieurs régions à la suite d'un accident survenu le 16 octobre dans les Ardennes. De nombreuses perturbations sont constatées ce vendredi matin notamment sur les RER et les TER.

En conséquence ce vendredi, le trafic de plusieurs RER et TER était perturbé, ou même stoppé. L'Ile-de-France, la Normandie ou encore l'Occitanie font partie des régions fortement impactées par ce mouvement.

Pagaille ce vendredi matin dans les transports suite à un mouvement social inopiné. Suite à de récents accidents graves, notamment celui survenu mercredi dernier à Saint-Pierre-sur-Vence dans les Ardennes (une collision à un passage à niveau entre un TER et un camion qui a fait 11 blessés), la CGT Cheminots a appelé ses membres à exercer leur droit de retrait ce vendredi 18 octobre. Le syndicat dénonce notamment la "politique de déshumanisation des gares et des trains" menée par le SNCF.

Le trafic ferroviaire était "fortement perturbé" vendredi matin sur le réseau TER et plusieurs lignes d'Île-de-France, dont les RER B et D, de nombreux conducteurs et contrôleurs ayant fait valoir leur droit de retrait après un accident survenu mercredi, a indiqué la SNCF.

La circulation des trains régionaux était particulièrement affectée en Provence-Alpes-Côte d'Azur (tous les TER suspendus), Bretagne (un sur deux), Occitanie ou dans le Grand Est, a précisé la SNCF.