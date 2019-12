Y aura-t-il des trains à Noël ? Ce que prévoit la SNCF pendant les fêtes

La SNCF rappelle qu'elle a "limité les ventes sur les places disponibles depuis assez longtemps pour pouvoir replacer les clients qui avaient un billet." En effet, depuis le premier jour de grève, les réservations de tous ses TGV et Intercités sont gelées à l'exception des quelques trains garantis.

Y aura-t-il des trains à Noël ? Alors que la grève dans les transports perdure, les syndicats de cheminots restant déterminés dans leur combat contre la réforme des retraites, la SNCF cherche à tout prix à rassurer ses usagers à l'approche des fêtes de fin d'année. Ce vendredi 13 décembre, la porte-parole de la compagnie ferroviaire, Agnès Ogier, a assuré que l'entreprise "est extrêmement mobilisée" et "fait le maximum pour que tout le monde puisse partir".

Si vous avez un billet avec un départ prévu au plus tard le 22 décembre :

Ainsi, à partir du mardi 17 décembre, la SNCF mettra en ligne les trains qui vont circuler "de manière totalement garantie" jusqu'au dimanche 22 décembre. "L'entièreté du plan de transport sera donc disponible et visible pour les trains longue distance", indique la compagnie. En parallèle, elle s'engage à envoyer à chaque client qui a un billet réservé sur cette période un SMS pour les informer de leur situation. C'est-à-dire si leur train circule ou non. Si ce n'est pas le cas, "nous leur proposerons des trains alternatifs sur la même journée, à chaque fois que c'est possible", explique la porte-parole de la SNCF.

Si vous avez un billet avec un départ prévu entre le 23 et le 26 décembre :

Pour la période du Réveillon, les 23, 24, 25 décembre, la SNCF prévoit de "faire la même chose" à partir de jeudi prochain. Dès le 19 décembre donc, les clients voyageant à ces dates "sauront quel train part et quel train ne part pas et quelles alternatives de train leur sont proposées".

Pour ces périodes de "trains garantis", le site et l'application SNCF doivent signaler les trains disponibles à la réservation, les afficher complets lorsqu'ils le sont et identifier clairement ceux qui sont supprimés, en théorie du moins.