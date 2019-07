Transfert de détenus : une mission sous haute tension

Chaque mois, 8 000 extractions judiciaires ont lieu dans l'Hexagone. Des agents pénitentiaires sont en charge d'escorter les détenus depuis les prisons vers les tribunaux. Un métier bien différent de leurs collègues en prison, où chaque équipage est constitué en fonction d'un critère déterminant. Plus de détails dans le reportage exclusif ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.