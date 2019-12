Nouvel an : quelles lignes de métro fonctionneront la nuit du 31 à Paris ? Alain JOCARD / AFP

PRÉVISIONS - Si l'année dernière encore, les fêtards parisiens du réveillon de la Saint-Sylvestre ont pu compter sur des transports en commun gratuits toute la nuit dans la capitale, la grève de la RATP change la donne pour le passage à l'an 2020. Seules 2 lignes de métro sur 14 fonctionneront et les RER seront à l'arrêt.

Si vous fêtez votre nouvel an à Paris et que vous mettre au sport fait partie de vos bonnes résolutions de 2020, vous allez pouvoir commencer plus tôt que prévu. Les prévisions de grèves contre la réforme des retraites de la RATP ne vous laisseront, malheureusement, guère d'autre options que rentrer à pied de votre soirée.

Les lignes 1 et 14 fonctionneront... Jusqu'à 2h du matin

Dans un tout petit encadré en haut de ses désormais habituelles prévisions quotidiennes de trafic, la RATP a indiqué ce dimanche le programme pour la nuit du 31. Fin du suspens : pour le passage à l'an 2020, seules les deux lignes automatiques, à savoir la 1 et la 14, circuleront... jusqu'à 2h15 du matin. Voire un peu avant, les dernières rames quittant les terminus - La Défense et Château de Vincennes pour la 1 ; Saint-Lazare et Olympiades pour la 14 - à 1h45 pétante.

Les trams 2, 3a et 3b et les Noctiliens circuleront toute la nuit

Les fêtards refusant de rentrer si tôt pourront néanmoins compter sur les lignes de tramway 2, 3a et 3b qui font le tour de Paris et circuleront jusqu'à l'aube. La RATP promet également que les lignes Noctilien, soit les bus de nuit, seront "fortement renforcées", sans préciser à cette heure le nombre de véhicules ou la régularité des passages à l'arrêt. Prudence toutefois, ils seront très probablement pris d'assaut.

L'année dernière, comme le rappelle à juste titre Le Parisien : la 2, la 4, la 6 et la 9 fonctionnaient partiellement en cette nuit du réveillon, ainsi que les RER A, B, C et D, tout cela gratuitement. Sauf revirement de dernière minute, aucune de ses lignes ne sera ouverte pour commencer la nouvelle décennie.

La rédaction de LCI