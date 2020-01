Transports, contrôleurs aériens, avocats... Qui sera mobilisé ce jeudi 16 janvier?

Si Edouard Philippe estime que "la grève n'a que trop duré", ce n'est pas l'opinion des syndicats. Au contraire. En réponse au Premier ministre, l'intersyndicale désire une mobilisation toujours aussi forte, ce jeudi 16 janvier, afin d’obtenir le retrait pur et simple du projet de loi sur la réforme des retraites. Un appel entendu dans certains secteurs, qui ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils allaient répondre à cet appel. LCI fait le point.

C'est la sixième fois que l'intersyndicale - constituée de la CGT, FO, CFE-CGC, FSU, Solidaires et d'organisations de jeunesse - appelle à se mobiliser pour une grande journée d'actions interprofessionnelles depuis le début du conflit, le 5 décembre dernier. Car pour elle, les annonces de l'exécutif peinent à satisfaire. Comme ils l'écrivent dans un communiqué, "non seulement l’âge pivot n’est pas retiré", mais "en plus le Premier ministre confirme sa détermination à reculer l’âge de départ à la retraite". Fort de ce que les organisations décrivent comme des journées de mobilisation qui auront été d’une "grande force", elles considèrent que le combat doit durer. Et ce "jusqu'à la victoire".

Une manifestation nationale est donc prévue à Paris. Le cortège se lancera à 13h30 depuis Montparnasse, avant de se diriger vers la place d'Italie en passant par le boulevard Port-Royal. Avant ça, les Lyonnais se réuniront le matin dès 11h30 pour battre le pavé entre la Manufacture des Tabacs et la Place Bellecour. Marseille sera elle aussi mobilisée, avec un rassemblement prévu à 17h.