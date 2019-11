Grève du 5 décembre : qui sont les réservistes de la SNCF capables de conduire les trains ?

Comme à chaque fois du côté des trains et des métros, certains demandent une nouvelle loi qui permettrait de réquisitionner des conducteurs pour assurer un service minimum. La SNCF et la RATP n'en ont pas la possibilité actuellement, mais elles ont tout de même développé des stratégies ces dernières années. Elles ont notamment recours à des agents au statut très particulier.

Pour la SNCF, il s'agit de réservistes, une équipe d'une centaine de cheminots capables de conduire n'importe quel train. "Ils sont payés 1500 euros de plus qu'un conducteur de train, dès qu'il y a un conflit ou un droit de retrait, la direction les appelle et, hop, ils montent dans un taxi et vont 'casser la grève". Si la direction le conteste formellement que ces salariés - qui représente 1% des conducteurs -, elle reconnait que ces derniers bénéficient de primes pour récompenser leur flexibilité. "Pendant toute l'année, ces conducteurs sont des 'clés de 12' qui pendant toute l'année compensent tous les aléas qui peuvent survenir et c'est assez précieux pour ", explique Gilles Dansart, spécialiste ferroviaire et directeur du site Mobilettre.

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), elle, a opté pour une autre solution : elle forme ses propres cadres pour pouvoir rouler au plus fort du conflit.

