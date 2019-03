Transports : la grande bataille des cars

Depuis la mise en circulation des cars Macron, 21 millions de passagers sont montés à bord. Malgré cela, les compagnies de transport longue-distance accusent plusieurs millions de pertes. Isilines, Eurolines, Ouibus et Flixbus, par exemple, se partagent un marché de neuf millions de voyageurs, mais aucune d'elles n'est rentable. Parmi les causes, les bus sont rarement complets et les billets sont vendus à un prix mini.



