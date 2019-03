Tremblay-en-France : le maire refuse d'accueillir Amazon sur sa commune

Après New York et Berlin, Tremblay-en-France refuse à son tour l'implantation d'Amazon sur son territoire. Objet de la discorde : un terrain de 20 hectares situé à un emplacement stratégique. Le géant du commerce en ligne voulait y construire un entrepôt de 140 000 m². Mais pour le maire de la commune de Seine-Saint-Denis, il n'est pas question d'accueillir une entreprise américaine suspectée "d'optimisation fiscale" et qui impose des "conditions de travail indignes aux salariés".



