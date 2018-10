Trottinettes électriques : faut-il les interdire sur les trottoirs ?

C'est facile à utiliser et en même temps écologique. La trottinette électrique est à la mode. Elles étaient d'abord quelques dizaines, puis des milliers dans toutes nos grandes villes. Désormais, on en trouve même à la location ou en libre-service. Les utilisateurs roulent sur les trottoirs, parfois à vive allure, jusqu'à 40 km/h pour certains modèles, quitte à provoquer des accidents très graves. Par conséquent, le gouvernement songe à réglementer leur usage.



