Ultradroite : le groupuscule identitaire Bastion Social officiellement dissous

Accusé d’appeler à la haine, aux discriminations et aux actions violentes, le Bastion social a été dissous ce mercredi en Conseil des ministres, a annoncé le ministre de l’intérieur Christophe Castaner. Le président Emmanuel Macron s’était engagé devant le Conseil représentatif des institutions juives de France, fin février, à la dissolution du groupe. Cette décision a été prise "pour mettre fin aux exactions répétées commises" en marge de rassemblements de voie publique, a précisé le ministère dans un communiqué.





"On sait la réalité de ce qu'est le bastion social, c'est un mouvement antisémite, raciste qui multiplie les coups et qui au fond poursuit des thèses que nous condamnons", a commenté Christophe Castaner à la presse en marge d'un déplacement, évoquant "l'honneur", "presque le plaisir" de proposer la dissolution du groupe.





" Cette dissolution, c'est pour essayer de casser toute volonté populaire de soulèvement ", a réagi auprès de l'AFP Steven Bissuel, ex-leader du mouvement. Le Bastion social n'a pas caché sa sympathie pour les Gilets jaunes né et certains de ses militants ont été vus dans des cortèges. "Je suis solidaire depuis le début avec les Gilets jaunes. C'est une réaction très saine des Français, de la vraie France périphérique qui n'a pas envie de subir le remplacement de la population et ne veut plus payer trop d'impôt", a-t-il ajouté.