Un an après le fiasco de la reprise de l'usine Whirlpool d'Amiens, que sont devenus les ex-salariés ?

Selon la préfecture de la Somme, sur les 138 ex-WN licenciés lors de ce redressement judiciaire, 23 ont retrouvé un travail, 106 bénéficient d’un suivi par Pôle Emploi, quand 9 ont "rebasculé" sur le plan de reclassement de Whirlpool. Pour Patrick Sinoquet, délégué CFDT Whirlpool/WN interrogé par LCI, les salariés ont été manipulé du début à la fin : "On s'est fait berner, on s'est fait blouser, ce n'était qu'un montage entre le gouvernement, M. Macron, ce repreneur véreux qui s'appelle Nicolas Decayeux et notre multinationale Whirlpool."

Cinq mois après le redressement judiciaire de WN, la colère est toujours présente chez les anciens employés, à l’instar de Christophe Beaugrand, ancien salarié de Whirlpool et de WN et repris par Ageco Agencement : "Cela représente près de 12 millions d'euros ! Il nous avait garanti deux ans de salaire ! Au bout de dix mois il ne pouvait plus nous payer alors que lui empochait 23 000 euros nets/mois."