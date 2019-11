Un an des Gilets jaunes à Paris: quel dispositif policier?

Ainsi, 36 unités de forces mobiles seront déployées dans la capitale, selon nos informations. Elles seront divisées en 17 compagnies de CRS et 19 escadrons de gendarmes mobiles. Un chiffre revu à la baisse pour la journée de dimanche avec huit équipes en moins. En plus de ces corps, chargés du "maintien de l’ordre", ceux qui ont pour mission de refréner les "casseurs" seront également présents . 18 unités de BRAV, acronyme de Brigades de répression de l'action violente, ont été réquisitionnées comme ce fut le cas, pour la première fois, le 23 mars dernier.

Outre les effectifs humains, c’est un très large secteur de la capitale qui sera interdit à tout rassemblement de Gilets jaunes. À partir de ce vendredi à 18h, et ce jusqu'au dimanche, les zones suivantes seront concernées :

- Secteur comprenant les Champs-Elysées et l'avenue de la Grande-Armée

- Les institutions et leurs alentours, tels que l'Assemblée nationale, Matignon et le Sénat

- Des quartiers touristiques comme le Trocadéro, la Tour Eiffel et Notre-Dame-de-Paris

- Mais aussi une large aire, comprenant la gare Saint-Lazare et les "grands magasins" du Boulevard Haussmann. La préfecture explique ainsi dans un communiqué qu'à cause de "l’affluence attendue" durant la "période précédant les fêtes de Noël" et la "configuration de certaines voies", l'intervention des forces de maintien de l'ordre en cas de "troubles et de désordres " pourraient s'avérer "particulièrement compliquée, périlleuse et dangereuse"

- Enfin, seront aussi interdits tous les rassemblements dans le bois de Boulogne ou celui de Vincennes. Les autorités craignent effectivement que des "cortèges sauvages" et des "regroupements inopinés" s'y créent. Un rendez-vous donné par certains participants avant de rejoindre des secteurs interdits.