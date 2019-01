Un Français sur 2 souhaite une liste Gilets jaunes aux élections européennes

Deux Français sur trois (67%) pensent d'ailleurs que le gouvernement doit "avant tout aider le pouvoir d'achat des Français", quitte à ne pas maîtriser l'endettement et le déficit de la France. Pour autant, c'est l'un des domaines dans lesquels les Français se montrent les moins "optimistes" pour l'année à venir (23%). D'une manière plus globale, 2019 n’apparaît pas comme une année flamboyante. 51% de Français se disent "pessimistes" pour l'année à venir, soit une hausse de 13 points par rapport à la même enquête il y a un an et seuls 47% sont "optimistes" (-12 points).