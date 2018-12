Un mois de mobilisation des Gilets jaunes : Facebook, le grand gagnant

Un timing parfait relevé par Olivier Ertzscheid, maître de conférences en sciences de l'information : "La concordance de ces deux phénomènes fait qu’ils se sont amplifiés réciproquement. Ils se sont nourris les uns les autres." Mais Facebook n’est pas qu’un outil de communication. Il ne faut pas oublier que, derrière les groupes "gilets jaunes" où les événements nommés "acte", s'élève un géant du numérique ayant atteint 40,6 milliards de dollars de chiffres d’affaire l’an dernier. Des recettes mirobolantes, que l’entreprise doit avant tout à ses utilisateurs. Ou plutôt aux données récoltées, à savoir tout ce qui est publié, aimé, commenté et partagé. Sans oublier les conversations privées. Une base de données qui grossit à chaque crise.





"Lorsque la société, dans son ensemble, est traversée d’un soubresaut, les interactions se multiplient et Facebook collecte un certain nombre de paroles", nous explique Olivier Ertzscheid, qui tient également un blog dans lequel il décrypte l’information. Des paroles importantes car essentielles à la survie de son modèle économique. Tout l’enjeu étant d’avoir la qualification la plus fine possible de ce que pensent les utilisateurs sur un ensemble de sujets. "Son principe est de segmenter l’opinion des populations et les vendre ensuite", schématise le maître de conférences. "En nous connaissant encore plus finement, il permet de donner accès à une catégorie très fragmentée de population aux annonceurs."