Un plombier reprend l'entreprise et embauche son ancien patron

C'est une belle histoire. Dans le Tarn, un jeune chef d'entreprise vient de recruter son ancien patron. Ancien apprenti devenu salarié, Arnaud Labessouille a été plombier chauffagiste chez Orti. Âgé de 28 ans, il a repris l'entreprise où il a été formé pendant dix ans. L'échange de rôles s'est fait assez naturellement et les deux hommes travaillent main dans la main. Pour Arnaud, l'accompagnement de son ancien patron est indispensable.



