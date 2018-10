"Un profond malaise" : les gendarmes de Matignon dénoncent leurs conditions de travail dans une lettre anonyme

Plusieurs cas concrets sont évoqués, comme celui de l'un de leurs collègues, victime d'une paralysie faciale due à un manque de repos et au stress, ou encore celui d'un autre, opéré du cœur, qui, à son retour, se voit "menacé" d'être dégagé s'il ne peut plus assurer la garde de nuit et le service en extérieur avec un gilet de 17 kg. Des cas de burn-out ou de malaises vagaux sont également relevés. "Nous sommes parfaitement conscients que notre démarche n'est pas conventionnelle", poursuivent les gendarmes, soulignant leur devoir de réserve, mais "nous sommes arrivés à un point de non-retour".





Interrogé par l'AFP, la gendarmerie nationale a indiqué qu'une "mission d'évaluation" avait été diligentée par le Directeur général de la gendarmerie nationale (DGGN), le général Richard Lizurey, auprès de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN), qui rendra ses conclusions le 12 octobre. Et d'ajouter que le général Lizurey, est "particulièrement attentif à la condition et au moral du personnel. Il suit avec la plus grande attention cette situation et tient à préciser que celle-ci n'affecte en rien le professionnalisme des gendarmes".