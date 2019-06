Un rapport dénonce la violence des agents pénitentiaires contre les détenus

"Omerta, opacité, impunité" : voilà le nom d’un rapport publié lundi 3 juin par l’Observatoire international des prisons (OIP), consacré aux violences commises par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues. Ce rapport de 114 pages est le résultat d’un an d’investigations. Basé entre autres sur 100 entretiens de détenus, d’avocats, de personnels et de directeur de prisons, il mesurer l’étendue du phénomène et comprendre les rouages qui font qu’il se perpétue.





Le premier constat que dresse l’OIP est qu’il n’existe aucune donnée officielle, aucune statistique sur les violences commises par des personnels pénitentiaires sur des personnes détenues. Néanmoins, d’après l’ONG le Défenseur des droits a traité en 2018 autour de 250 saisines mettant en cause des personnels de surveillants. De son côté, l’OIP a reçu près de 200 signalements en deux ans. L’Observatoire en déduit que si mesurer l’étendue du phénomène est difficile, ces cas de violences ne sont pas pour autant exceptionnels.





Les causes de ces violences sont multiples. "Mais si elles se perpétuent, et bien qu’une petite minorité d’agents seulement s’en rendent coupables, c’est aussi parce qu’il existe autour de ces violences une véritable omerta", dénonce le rapport. Ainsi, ceux qui les dénoncent peuvent avoir plus à perdre qu’à gagner. Pour les détenus par exemple, il y des risques de représailles en tout genre comme des pressions, la mise à l’écart, ou même un transfert de prison (synonyme d’éloignement des proches). Et pour les témoins et lanceurs d’alerte : risque de pression, d’intimidation, là encore de de mise à l’écart.





D’après l’enquête de l’OIP, "Les agents qui se rendent coupables de violences gratuites sont le plus souvent connus de leurs collègues pour leurs dérives. Et parfois identifiés aussi par leur hiérarchie qui, soit les protège, soit ne parvient pas à les mettre en défaut"