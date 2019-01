Un rapport du HCE pointe l'étendue du sexisme en France pour la première fois

Pour ce tout premier rapport, le HCE s'est concentré sur deux réalités du quotidien : les injures et l'humour. En 2017, 1,2 millions de femmes ont été traitées de "salope" (27%), de "pute" (21%) ou encore de "connasse" (16%), rapportent le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE). Dans les transports en commun ou dans la rue, les insultes fusent. Pour autant, les plaintes restent rares, même quand ces violences verbales sont accompagnées de menaces ou d'agressions physiques. A peine 1 femme sur 35 porte plainte et 17 % des plaintes aboutissent à une condamnation. A ces agressions, s'ajoutent d'autres types de violences, comme la représentation stéréotypée et discriminante du corps des femmes ou de sa fonction dans la société.





Globalement, le rapport souligne à quel point les femmes ne sont pas libres de leurs mouvements (occupation de l'espace public et de la parole), de leurs dires (rabaissements, accès à l'emploi) et parfois même de leur corps (IVG, viols, féminicides, prostitution forcée). "S’il recouvre des pratiques et des actes individuels, le sexisme imprègne également les normes sociales en vigueur, qu’il s’agisse de la langue, de l’histoire contée dans les livres et les musées, du droit, et notamment de la Constitution, ou encore des décisions et des dépenses publiques".